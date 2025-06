Atp Halle, Sinner-Bublik agli ottavi. Oggi anche Cobolli e Sonego

Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, nel pomeriggio affronta il kazako per conquistare un posto nei quarti di finale del torneo tedesco: è la sfida tra il vincitore del 2024 e il campione del 2023. Il bilancio complessivo nei precedenti è di 4-1 per l’altoatesino. Oggi in campo anche altri due italiani: Cobolli contro il canadese Shapovalov, Sonego contro Zverev. Match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue l’Atp 500 di Halle e oggi, sull’erba tedesca, torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, sfida il kazako Alexander Bublik (n.45 Atp) per conquistare un posto nei quarti di finale del torneo. La partita è in programma come secondo incontro del pomeriggio, dalle ore 15.30, sulla OWL Arena. Oggi in campo in Germania, per gli ottavi di finale, anche altri due italiani: in mattinata Flavio Cobolli contro il canadese Denis Shapovalov, nel primo pomeriggio Lorenzo Sonego contro Alexander Zverev. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.