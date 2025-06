Atp Halle, il tabellone e i partecipanti. Chi sfiderà Sinner?

Dal 16 al 22 giugno si torna sui campi in erba della OWL Arena. Il numero uno al mondo, campione in carica e reduce dalla finale persa al Roland Garros, debutterà contro un qualificato. Sarà in campo anche per il doppio in coppia con Sonego. Gli altri azzurri in gara sono Cobolli e Darderi

Dal 16 al 22 giugno si gioca il torneo Atp 500 di Halle, in Germania, sui campi in erba della OWL Arena. Nel suo percorso di avvicinamento verso Wimbledon partecipa anche il numero uno al mondo Jannik Sinner, già campione nel torneo tedesco nel 2024, reduce dalla sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Gli altri azzurri in gara sono Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Sinner oltre al singolare ha deciso di partecipare anche al doppio, insieme a Sonego. Al primo turno affronteranno il duo Khachanov-Michelsen (poi, in caso di vittoria Krawietz-Puetz). Gareggiano anche i campioni in carica Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che all’esordio troveranno Marcelo Melo e Alexander Zverev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e anche in streaming su NOW. Gli ottavi si giocano il 18 giugno, i quarti il 20, le semifinali il 21 e la finale il 22.