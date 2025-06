Jannik Sinner ko al Roland Garros, ma il patrimonio cresce

Il trionfo soltanto sfiorato al Roland Garros non ha impedito a Jannik Sinner di portare a casa un premio da 1,275 milioni di euro, che si aggiunge ai circa 35 milioni già guadagnati in carriera solo dai tornei. Domenica è stato Carlos Alcaraz a sollevare la coppa e a incassare 2,55 milioni di euro, ma anche per Sinner il bilancio economico resta più che positivo. Considerando i ricavi da sponsorizzazioni e investimenti mirati, il patrimonio complessivo dell’altoatesino è stimato ben oltre gli 80 milioni di euro.

Una carriera in costante ascesa

Attualmente Sinner occupa la nona posizione nella classifica all-time degli incassi ATP. La sua crescita è stata rapida: nel 2020, i primi quarti di finale al Roland Garros gli fruttarono 283 mila euro; nel 2024 ha conquistato Australian Open e US Open, oltre a brillanti risultati a Wimbledon e ancora a Parigi. Secondo Forbes, solo nel 2024 ha guadagnato 26,6 milioni di euro, un record assoluto per un tennista italiano. Nel 2025, nonostante una pausa di tre mesi per il caso Clostebol, Sinner ha continuato a vincere — incluso un secondo titolo consecutivo a Melbourne — e a guadagnare. A Roma ha sfiorato il titolo contro Alcaraz, incassando oltre 500 mila euro. E ora a Parigi, in una finale da 1,275 milioni, ha consolidato il primo posto nel ranking mondiale.

Sponsorizzazioni e investimenti, un impero fuori dal campo

La fortuna di Sinner si costruisce anche lontano dai campi da tennis. Il suo brand personale attira colossi globali: Nike (con un contratto da 150 milioni di euro), Rolex, Formula 1, Gucci, Alfa Romeo, Technogym, Intesa Sanpaolo, Lavazza, Panini, Fastweb, De Cecco ed Enervit. Solo dagli sponsor, secondo La Gazzetta dello Sport, incassa circa 43 milioni di euro l’anno. Parallelamente, l’altoatesino ha investito nel settore immobiliare attraverso Foxera, una holding con proprietà di lusso a Milano e Monaco, e con interessi in fondi finanziari e startup tecnologiche. Il suo impatto è ormai anche macroeconomico: grazie al suo successo, il tennis italiano ha visto crescere sponsor (+42% in tre anni), pubblico e iscrizioni giovanili. Sinner non è più solo un campione: è un asset strategico per lo sport italiano.