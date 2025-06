Atp Halle, oggi Sinner esordisce nel singolare contro Hanfmann

Il tennista numero 1 al mondo debutta ai sedicesimi di finale del torneo Atp 500 in Germania contro Yannick Hanfmann, n.138 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. La partita alla OWL Arena inizierà non prima delle 15.30 e si potrà seguire in diretta su Sky Sport UNO (canale 201) e in streaming su NOW. Ieri l’altoatesino nel doppio con Sonego è stato eliminato da Khachanov-Michelsen

Jannik Sinner ha scelto il torneo tedesco di Halle per inaugurare la sua stagione sull’erba in vista di Wimbledon. Il tennista numero 1 al mondo, reduce dall’epica finale del Roland Garros, persa contro Alcaraz , ha esordito ieri nel doppio, insieme a Sonego. La coppia italiana è stata sconfitta dal tandem Khachanov-Michelsen. Oggi l’altoatesino però può subito rifarsi nel suo primo match del tabellone singolare maschile. Sinner punta a bissare la vittoria dello scorso anno nel torneo Atp 500 e debutta ai sedicesimi di finale contro il tedesco Yannick Hanfmann, n.138 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, sempre battuto nei due confronti precedenti (il più recente al primo turno di Wimbledon dello scorso anno). La partita alla OWL Arena inizierà non prima delle 15.30 e si potrà seguire in diretta su Sky Sport UNO (canale 201) e in streaming su NOW.

Sinner ad Halle

Ad Halle, il bilancio complessivo dell'altoatesino è di 7-2 in tre partecipazioni: la prima volta, nel 2019, perse al primo turno delle qualificazioni; nel 2023, invece, fu costretto al ritiro per problemi fisici durante il match dei quarti contro Alexander Bublik, che, in caso di vittoria domani, troverà al secondo turno. Sempre nel singolare, oggi Sonego affronterà Jan-Lennard Struff mentre Cobolli sfida Joao Fonseca. Ieri invece Luciano Darderi è stato eliminato al primo turno da Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 in due ore di gioco.

Dove vedere la partita

Su Sky Sport UNO a partire dalle 11.30 è possibile seguire live i migliori match del torneo di Halle. Oggi siparte con Rublev vs Ofner, a seguire Fonseca vs Cobolli, a seguire Sinner vs Hanfmann, a seguire Sonego vs Struff.

La sconfitta in doppio

Sinner aveva deciso di iscriversi anche nel doppio ad Halle, in coppia con Lorenzo Sonego, ma l'esordio, contro Karen Khachanov e Alex Michelsen non è stato dei migliori perché i due azzurri si sono fatti rimontare, dopo aver dominato il primo set ed hanno perso al super tie break (col punteggio di 2-6 7-5 10-3).