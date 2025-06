Atp Halle, oggi l’esordio di Jannik Sinner in doppio con Sonego

Il n. 1 al mondo torna in campo dopo la finale persa al Roland Garros contro Alcaraz. L’azzurro inaugura la sua stagione sull'erba nel torneo in Germania. Nel singolare, dove deve difendere il titolo conquistato lo scorso anno, domani affronta Hanfmann. Oggi invece esordisce in doppio insieme a Lorenzo Sonego contro la coppia Khachanov-Michelsen: orario di inizio non prima delle 14.20. Il match si può seguire live su Sky Sport 1 e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo oggi dopo la finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz . Il n. 1 al mondo inaugura la sua stagione sull'erba ad Halle, in Germania, dove deve difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Domani affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, n.135 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Oggi invece esordirà in doppio insieme all’amico Lorenzo Sonego. I due azzurri se la vedranno con la coppia Khachanov-Michelsen negli ottavi di finale del tabellone: orario di inizio non prima delle 14.20 sul Schauinslandreisen Court.

La scelta del doppio

La decisione di giocare anche in doppio è una scelta inattesa, visto che non gioca in coppia dallo scorso novembre, quando insieme a Matteo Berrettini sconfisse gli argentini Gonzalez-Molteni nei quarti di Coppa Davis. Invece nel singolare Sinner vuole provare a bissare il successo del 2024 ottenuto in finale contro Hubert Hurkacz. Si parte dalla sfida con Hanfmann sempre battuto dall’azzurro nei due confronti precedenti, il più recente al primo turno di Wimbledon dello scordo anno.

Dove vedere il torneo di Halle

Su Sky Sport 1 (anche in streaming su NOW) è possibile seguire live e con il commento in italiano gli incontri del torneo di Halle. Nella giornata di oggi sul canale 201 il programma prevede questi match in diretta dalla tarda mattinata: Marozsan vs Kecmanovic, a seguire: Altmaier vs Medvedev, a seguire: Sinner/Sonego vs Khachanov/Michelsen, a seguire Tsitsipas vs Darderi.