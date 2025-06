MotoGp, Gp Mugello in Italia, vince Marc Marquez: gli highlights

Secondo posto per il fratello Alex (Ducati Team Gresini), terzo posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Quarto Bagnaia

Marc Marquez su Ducati ha vinto il gran premio d'Italia, sul circuito del Mugello. Secondo posto per il fratello Alex (Ducati Team Gresini), terzo posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Quarto posto per Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale.

Per Marc Marquez è il secondo successo al Mugello in top class: con la sua Ducati

ufficiale ha preceduto la Ducati Team Gresini del fratello Alex e la Ducati-VR46 di Fabio Di Giannantonio. Delusione per Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale.

Spettacolo fin dai primi giri con Marc e Bagnaia che si danno subito battaglia a suon di sorpassi e controsorpassi per la prima posizione. Fiato sospeso al terzo giro, quando la ruota anteriore di Bagnaia e quella posteriore di Marc si toccano e ne

approfitta Alex per salire in seconda posizione: uno scatenato Pecco, però, impiega appena neanche un minuto per infilare di nuovo i fratelli e riportarsi in testa.

La sfida in casa Ducati ufficiale diventa poi un 'triello', con Alex che ne approfitta per superare i rivali al sesto giro. La svolta definitiva al nono, quando Marc scavalca Alex con un sorpasso pulito e vola indisturbato verso il trionfo. Le posizioni al vertice restano cristallizzate nonostante qualche sbavatura di Bagnaia. A due giri dalla fine, però, un lungo costa a Pecco il sorpasso di Di Giannantonio e il podio. Quarto posto agrodolce per il torinese, che comunque in tutto il weekend ha lanciato segnali incoraggianti di ripresa.



Marquez: "Sensazione fantastica"

"E' una sensazione fantastica, oggi abbiamo rappresentato l'anima di questa squadra, è stato speciale per tutti alla Ducati e sono superfelice. A inizio gara Pecco e Alex mi hanno messo pressione e io ho cercato di gestire usando tanta cautela, poi però ho dato tutto. E' stato un grande weekend". Così Marc Marquez dopo la vittoria al Mugello. Soddisfatto il fratello Alex: "Ho provato a dare fastidio a Marc ma lui era troppo veloce, nonostante io abbia dato il mio meglio. La lotta all'inizio anche con Bagnaia è stata spettacolare ma con tanti rischi, sono contento perché per me è un grande risultato".