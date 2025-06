Halle e Berlino, finali doppio con Bolelli-Vavassori e Paolini-Errani

Nel torneo di Atp 500 di Halle, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, secondi favoriti del seeding e campioni in carica, sfidano Krawietz e Puetz. Sempre in Germania, ma al Berlin Ladies Open, Sara Errani e Jasmine Paolini vogliono vincere il terzo torneo di fila nel doppio femminile dopo Roma e Parigi. I match sono visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

Bolelli e Vavassori cercano il bis ad Halle Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale al al "Terra Wortmann Open" di Halle. I due azzurri, secondi favoriti del seeding nonché campioni in carica, in semifinale hanno lasciato appena quattro game ai canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Avevano perso in finale nel 2023 mentre si erano aggiudicati il torneo lo scorso anno contro i n. 1 del seeding Krawietz/Puetz, gli stessi avversari di oggi. La partita è in programma a partire dalle 12.30 sul campo del Gerry Weber Stadion.