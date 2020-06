Scuola, i presidi: "Nessuna indicazione in linee guida"

Il piano scuola, per il rientro tra i banchi a settembre, "non contiene indicazioni operative né definisce livelli minimi di servizio ma si limita ad elencare le possibilità offerte dalla legge sull'autonomia, senza assegnare ulteriori risorse e senza attribuire ai dirigenti la dovuta libertà gestionale". Arriva dall'Associazione Nazionale Presidi, guidata da Antonello Giannelli, la bocciatura alle linee guida sulla ripresa delle lezioni che devono avere il via libera domani in Conferenza Stato-Regioni ( LO SPECIALE SCUOLA - ELECTION DAY, SINDACATI: NO A SEGGI NELLE SCUOLE ).

Il ministero dell'Istruzione ha inviato alle parti sociali e alle regioni le linee guida per il ritorno in aula a settembre. Tra le indicazioni emerse il no alle mascherine per i bambini sotto i 6 anni, le lezioni da organizzare "in turni differenziati", integrando "attività didattica in presenza e digitale" ed estendendo le lezioni al sabato. Gli istituti, inoltre, potranno "adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività parallele o alternative alla didattica tradizionale”.

Le norme sul distanziamento

In ogni scuola è necessario prevedere la riorganizzazione degli spazi, spiega la bozza, "per evitare raggruppamenti o assembramenti, e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico". Un metro il distanziamento da attuare nelle singole istituzioni scolastiche, come indicato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) nel Documento del 28 maggio scorso.

Classe può essere divisa in più gruppi



La frequenza scolastica potrà avvenire in turni differenziati, la classe potrà essere differenziata in più gruppi di apprendimento o moduli di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso. L'attività didattica a distanza resterà ma solo in misura marginale e solo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.