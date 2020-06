1/8

Sono 8,3 milioni gli studenti che il prossimo anno dovranno tornare in aula per seguire le lezioni (Fonte: Istat). Tra le ipotesi al vaglio degli esperti per far fronte all'emergenza del Coronavirus, ci sono gruppi di lavoro separati, assembramenti limitati nelle aree comuni, la mascherina obbligatoria dai 6 anni in su

Scuola, Azzolina: regioni orientate al rientro il 14 settembre