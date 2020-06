Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Incremento dei contagi in calo in Italia, ieri 224 in più, 24 i morti nelle ultime 24 ore, a fronte delle 49 di ieri 9. ( I DATI LA MAPPA DEL CONTAGIO ). Sedici regioni a zero decessi, ma il fine settimana è stato un assaggio del 'rischio estate', con spiagge piene e movida senza protezioni. A New York oggi inizia la fase 2, mentre il coronavirus non molla la sua presa sull'America Latina, con il Brasile oltre i 50 mila morti e il milione di contagi. Conclusi gli stati generali dell'economia, si apre per il governo una settimana cruciale. E' il momento di "reinventare l'Italia", ha detto il premier Conte, perché sia "moderna, sostenibile, inclusiva, verde". Tra le ipotesi anche un taglio dell'Iva, sebbene "costoso", per favorire la ripartenza dei consumi. Se ne parlerà in settimana con i partiti, che Conte propone di ricevere uno alla volta. Il centrodestra accoglierà l'invito ma solo se la coalizione sarà sentita in un unico incontro.