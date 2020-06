Coronavirus Calabria, focolaio a Palmi: Regione istituisce zona rossa

Zona rossa in alcuni quartieri di Palmi, in Calabria, per contenere un nuovo focolaio di coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). A stabilirlo un'ordinanza della presidente della Regione, Jole Santelli. Il provvedimento prescrive che da oggi e fino alle ore 14 di venerdì 26 giugno "nel territorio del Comune di Palmi (Reggio Calabria) e precisamente nei quartieri dell'area costiera Pietrenere-Tonnara-Scinà, è disposto il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone residenti, e il divieto di accesso". Limitati a motivi di necessità anche gli spostamenti all'interno dei quartieri della zona rossa.