Giovanni Brusca libero, azionò il telecomando della strage di Capaci

Cronaca

A Palermo le istituzioni per ricordare quanto accaduto nel 1992, quando la mafia uccise Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il sindaco Lagalla: “Oggi non regge il pessimismo gattopardiano che sosteneva che nulla sarebbe cambiato. In questa città c'è stata una collettiva reazione”