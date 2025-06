Brusca libero, la vedova dell'agente Montinaro: "Non è giustizia"

"Ho appreso la notizia della liberazione definitiva di Giovanni Brusca. Lo so bene che è stata applicata la legge ma sono molto amareggiata. Ritengo che questa non è Giustizia né per i familiari né per le persone per bene. A distanza di 33 anni i processi continuano e noi familiari non sappiamo la verità. Credo sia indegno che Brusca, per quanto abbia avuto accesso alla legge sui collaboratori di giustizia sia libero. Mi aspetto che la città si indigni dinanzi a questa notizia. Se è vero che è cambiata. Ritengo che non si possa rimanere indifferenti". Così Tina Montinaro moglie di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, rimasto ucciso nella Strage di Capaci insieme ai colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo.