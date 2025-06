Toto tracce Maturità 2025, i possibili temi della prova di italiano

Manca poco alla prima prova scritta della Maturità 2025 e il classico “toto-tema” sta scaldando studenti, docenti e famiglie. Secondo alcuni siti specializzati sul mondo della scuola come Studenti.it, tra i nomi più gettonati per l’analisi del testo (tipologia A) spicca Italo Calvino, ancora protagonista a due anni dal centenario della nascita. Insieme a lui potrebbe comparire Eugenio Montale, in virtù dei 100 anni dalla pubblicazione della sua raccolta Ossi di seppia, e anche Gabriele D’Annunzio, figura sempre attuale per la sua influenza culturale e letteraria. Non sono da escludere però nemmeno autori come Dante Alighieri, nel 760° anniversario della nascita, o Alessandro Manzoni, di cui ricorrono i 240 anni.

Tra anniversari storici e temi di stretta attualità

La prima prova proporrà come sempre sette tracce suddivise in tre tipologie (analisi del testo, testo argomentativo, tema d’attualità), comuni a tutti gli indirizzi di studio. Anche l’intelligenza artificiale figura tra i temi più probabili per il testo argomentativo o il tema d’attualità. L’IA è al centro di un acceso dibattito su etica, tecnologia e impatto sociale, rendendola perfetta per una traccia che inviti alla riflessione. In ambito storico, il centenario della rivista antifascista Non Mollare, fondata nel 1925 dai fratelli Rosselli, potrebbe offrire spunti su libertà di espressione e impegno civile. Non mancano altre ricorrenze significative: gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, i 35 dalla caduta del Muro di Berlino, e i 60 anni dalle marce per i diritti civili negli Stati Uniti. Temi come la sostenibilità ambientale, l’educazione digitale e l’equilibrio tra uomo e tecnologia completano un quadro ricco, pensato per stimolare il pensiero critico degli studenti e premiare una preparazione ampia e attenta alla contemporaneità.