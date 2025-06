Puglia, chiesti gli arresti domiciliari per assessore Delli Noci

La Procura di Lecce ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia. Il governatore Emiliano: "Abbiamo fiducia nella giustizia e abbiamo fiducia in Alessandro Delli Noci"

La Procura di Lecce ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Lecce su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici con i Pia, i Programmi integrati di agevolazione alle piccole e medie imprese. La Procura leccese ha inoltre chiesto la custodia cautelare in carcere per l'imprenditore Alfredo Barone, altre cinqui arresti domiciliari e quattro misure interdittive.