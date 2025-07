No Tav occupano autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia

Gli attivisti sono partiti nel pomeriggio per la "Marcia No Tav ai cantieri della devastazione", organizzata nell'ambito del Festival dell'Alta felicità. Si sono mossi da Venaus, in Valle di Susa, con circa 2.500 manifestanti che si trovano nell'area

Nel frattempo l'altro spezzone del corteo No Tav, che è partito oggi per la marcia "contro i cantieri della devastazione" ha raggiunto il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, dando inizio a una battitura delle recinzioni. Da diversi minuti i manifestanti stanno lanciando bombe carta e pietre contro le forze dell'ordine poste a protezione del cantiere

Gli attivisti sono partiti nel pomeriggio per la "Marcia No Tav ai cantieri della devastazione", organizzata nell'ambito del Festival Alta Felicità. Si sono mossi da Venaus, in Valle di Susa, con circa 2.500 manifestanti che si trovano nell'area. Oltre alla marcia, il movimento No Tav ha organizzato fino a domani, come ogni anno, appuntamenti musicali, incontri culturali e ricreativi.