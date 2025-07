Torino, esplosione in condominio a Collegno: un ferito e un disperso

Un'esplosione si è verificata in un'abitazione in via villa Cristina, a Collegno, in provincia di Torino. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Secondo le prime informazioni, a seguito della deflagrazione sarebbe scoppiato anche un incendio. Nel frattempo, è stato estratto un ferito dalle macerie, mentre si cerca una seconda persona segnalata come possibile dispersa.