Morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica

Cronaca

"Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero" ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X

A dare la notizia della scomparsa dell'ex dirigente pubblico è stato Guido Crosetto con un post su X. "Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica, l’attuale Leonardo, ha lasciato questo mondo ed i suoi cari. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero", ha scritto il ministro della Difesa. Guarguaglini è stato presidente e amministratore delegato di Finmeccanica fino al 2011.

Roma, inaugurazione della Stazione Tiburtina. Nella foto Pierfrancesco Guarguaglini

La carriera

Nato a Castagneto Carducci nel 1937 si è laureato in ingegneria elettronica presso l'Università di Pisa e il Collegio Pacinotti, attuale Scuola Superiore Sant'Anna, e ha successivamente conseguito il PhD presso

l'Università della Pennsylvania. E' stato direttore generale delle Officine Galileo (1984-1994), amministratore delegato di Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana (1994-1996), responsabile del settore Difesa di Finmeccanica (1996-1999), presidente di Alenia Marconi Systems (1998-2000), amministratore delegato di Fincantieri (1999-2002). Dal 2002 è stato presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, incarico confermato dalle assemblee degli azionisti nel maggio 2003 e a luglio

2005. 

