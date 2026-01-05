"Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero" ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X

A dare la notizia della scomparsa dell'ex dirigente pubblico è stato Guido Crosetto con un post su X. "Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica, l’attuale Leonardo, ha lasciato questo mondo ed i suoi cari. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero", ha scritto il ministro della Difesa. Guarguaglini è stato presidente e amministratore delegato di Finmeccanica fino al 2011.