Coronavirus: ecco cos'è il desametasone, un potenziale "salvavita"

È un antinfiammatorio steroideo che costa circa 6 euro a confezione, "cugino" di cortisolo e cortisone ma con meno effetti collaterali, usato da decenni per le più svariate patologie, da quelle reumatiche, dermatologiche, oftalmologiche, persino ematologiche e neoplastiche, fino ai disturbi respiratori come l'asma. E ora è la nuova speranza contro il coronavirus ( GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE ). Si tratta del desametasone, definito dall'Oms "potenziale salvavita per i casi gravi" , dopo lo studio dell’università di Oxford su 2mila pazienti gravemente malati. I risultati della ricerca - non ancora pubblicata - sono rilevanti: il farmaco ha ridotto fino a un terzo il rischio di morte . Ma attenzione: gli esiti sono ancora tutti da verificare e ovviamente andranno valutati caso per caso.

Una vecchia conoscenza

In realtà non si può parlare di "scoperta": il farmaco è in uso dagli anni Sessanta, e il meccanismo alla base è quello ormai riconosciuto dall'esperienza clinica dei medici di tutto il mondo come il più efficace nei casi più seri di coronavirus: la lotta alla 'tempesta citochinica', ossia la violentissima reazione immunitaria all'infezione che attraverso gravi infiammazioni distrugge gli organi, polmoni in primis, portando spesso al decesso. Non a caso rientra già da tempo nell'uso clinico di diversi ospedali anche in Italia, come in Lombardia dove fin da marzo è inserito nelle linee guida sui possibili trattamenti.