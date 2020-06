Coronavirus, Oms: "Il desametasone è un potenziale salvavita"

Una notizia positiva, dall’ambito della ricerca per frenare gli effetti del nuovo coronavirus, arriva dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal desametasone, un corticosteroide i cui effetti sono stati studiati dall’Università di Oxford, impegnata tra l’altro nello sviluppo di un vaccino a fianco dell’italiana Irbm, azienda biofarmaceutica di Pomezia. “Sebbene i dati siano ancora preliminari, la recente scoperta che il desametasone abbia un potenziale salvavita per i pazienti di Covid-19 in condizioni critiche ci ha fornito un motivo per festeggiare". A sottolinearlo sono state le parole del direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing di aggiornamento legato all’evoluzione del coronavirus nel mondo.