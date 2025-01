Caffè, berlo al mattino fa bene al cuore? Lo studio

Per molti, il caffè non è solo una bevanda, ma un rituale che scandisce l'inizio della giornata. E se la scelta del momento giusto per gustarlo fosse anche una questione di salute? Un nuovo studio condotto dai ricercatori della Tulane University, negli Stati Uniti, suggerisce che la tradizione di sorseggiare il caffè al mattino potrebbe avere effetti positivi sul cuore. La ricerca, pubblicata sull'European Heart Journal, sembra dimostrare che chi consuma caffè al mattino potrebbe beneficiare di un minor rischio di mortalità generale e per malattie cardiovascolari rispetto a chi lo beve in altri momenti della giornata.

"Le ricerche condotte finora suggeriscono che bere caffè non aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e sembra ridurre il rischio di alcune malattie croniche, come il diabete di tipo 2”, ha riferito il coordinatore dello studio Lu Qi. “Visti gli effetti che la caffeina ha sul nostro organismo, abbiamo voluto verificare se il momento della giornata in cui si beve il caffè ha un qualche impatto sulla salute del cuore". L’analisi ha coinvolto 40.725 adulti, ai quali è stato richiesto di indicare tutti gli alimenti e le bevande consumati nell'arco di almeno una giornata, specificando anche gli orari di consumo. È stato inoltre incluso un sottogruppo di 1.463 persone invitate a compilare un diario dettagliato su cibi e bevande consumati per un'intera settimana.

I risultati



I ricercatori hanno incrociato i dati raccolti con i registri dei decessi e delle cause di morte, seguendo i partecipanti per un periodo di nove-dieci anni. Dallo studio è emerso che il 36% del campione consumava principalmente caffè al mattino (prima di mezzogiorno), il 16% lo beveva durante tutto il giorno (mattina, pomeriggio e sera), mentre il restante 48% non consumava caffè. Rispetto a chi non beveva caffè, i consumatori mattutini presentavano il 16% in meno di probabilità di morire per qualsiasi causa e il 31% in meno di probabilità di decesso per malattie cardiovascolari. Al contrario, nessuna significativa riduzione del rischio è stata osservata tra chi beveva caffè in altri momenti della giornata rispetto ai non bevitori di caffè. Come spiegato dai ricercatori, i benefici legati al consumo mattutino di caffè sono stati osservati sia tra i bevitori moderati (due o tre tazze al giorno) sia tra quelli abituali (più di tre tazze). Solo i bevitori "soft", che consumavano una tazza o meno di caffè al mattino, hanno beneficiato di una riduzione inferiore del rischio in senso lato.

"I nostri risultati indicano che non è importante solo se si beve caffè o quanto se ne beve, ma anche il momento della giornata in cui lo si beve. In genere non diamo consigli sui tempi nelle nostre indicazioni dietetiche, ma forse dovremmo pensarci in futuro", ha spiegato Qi.



I possibili motivi dei benefici del caffè mattutino



"Lo studio non motiva perché bere caffè al mattino si associ alla riduzione del rischio di morte per malattie cardiovascolari”, ha aggiunto il dottor Qi. “Tuttavia un'ipotesi possibile è che consumare caffè nel pomeriggio o la sera interrompa i ritmi circadiani e i livelli di ormoni come la melatonina. Questo, a sua volta, porta a dei cambiamenti nei fattori di rischio cardiovascolare come l'infiammazione e la pressione sanguigna". Trattandosi di una ricerca osservazionale, saranno necessari ulteriori studi a più ampio raggio e con diverse popolazioni e sperimentazioni cliniche per testare il potenziale impatto del cambiamento dell'ora del consumo di caffè sulla salute.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24