Perché il prezzo del caffè continua a salire e cosa può succedere

Introduzione

Non si ferma la corsa del caffè Arabica sulla piazza di New York: come riportato da Bloomberg, i contratti future sul mese di dicembre segnano infatti un rialzo fino al 3,9, sui massimi dal 1977 e con un rialzo del 70% da inizio anno. A salire è anche il caffè Robusta, la varietà meno nobile: i future su questo prodotto su dicembre salgono del 2,9% a 5.306 dollari la tonnellata, valore che non veniva toccato dagli anni Settanta. A causare l’aumento dei prezzi sono diversi fattori, dalle condizioni climatiche nei Paesi produttori fino a difficoltà legate alla logistica del settore. E questi problemi rischiano di far schizzare verso l’alto anche il prezzo del caffè per i consumatori