Pizza e bibita, ecco dove si spende di più in Italia: i dati

Introduzione

Tra i diversi rincari che, rispetto a qualche tempo fa, pesano sulle tasche degli italiani c’è anche quello della pizza. Oggi, infatti, si spende circa il 4% in più rispetto allo scorso anno e il 16% in più rispetto all’estate 2021 considerando anche bevanda, coperto e servizio.

Questo almeno sottolineano i dati che l’Istat ha fornito al Ministero delle imprese e del Made in Italy e che Altroconsumo ha analizzato per capire quanto si paga per un pranzo o una cena in pizzeria in 27 città italiane.