Viaggi, italiani amano mete meno battute: 6 destinazioni da scoprire

Introduzione

Secondo un sondaggio condotto da eDreams, gli italiani sono sul podio dei viaggiatori che preferirebbero visitare destinazioni secondarie ma tranquille rispetto a quelle più popolari. Inoltre quasi la metà dei nostri connazionali non tornerebbe in una località già vista. Per chi desidera scoprire luoghi ancora incontaminati dal turismo di massa, ecco alcuni suggerimenti per una fuga dalla folla: si va dalla perla della Valnerina ai borghi medievali di Francia e Portogallo.