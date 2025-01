52 posti da visitare nel 2025 secondo New York Times: 3 mete italiane

Nozze di porcellana per “52 Places to Go”, l'elenco stilato dal 2005 dal New York Times in cui compaiono i migliori spunti travel per l'anno in corso. Non una classifica, come specifica l'autore Tariro Mzezewa (che dice: "Abbiamo scelto un numero uno, ma non c'è un ordine per gli altri 51 consigli") ma una lista con i "must to see" scrupolosamente selezionati. Al primo posto l’Inghilterra di Jane Austen, dove quest’anno si celebra il 250° anniversario dalla nascita di una delle scrittrici più amate dell’Ottocento. A seguire le Isole Galápagos in Ecuador, e poi i musei di New York City (in occasione del 400° compleanno della città). L'elenco prosegue con Assam, angolo di India famoso per gli antichi tumuli funerari e, con la Thailandia, diventata una delle mete più desiderate grazie al successo della serie TV The White Lotus. Seguono la Groenlandia, descritta come un’area selvaggia artica incontaminata, e Aix-en-Provence, in Francia, che celebra nel 2025 il centenario della nascita di Cézanne. A completare le prime dieci posizioni dell'elenco troviamo Sun Valley, che ospiterà le finali della Coppa del Mondo Audi FIS Ski dal 22 al 27 marzo, Lumbini, antico sito religioso in Nepal, e Sydney, città in pieno sviluppo.