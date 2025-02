Vacanze estive già pianificate per 2 italiani su 3: i dati

Introduzione

Due italiani su tre hanno già programmato le vacanze estive: lo dicono i dati dell Osservatorio Compass, in occasione della Bit-Borsa internazionale del turismo. Prima ancora però ci saranno i ponti primaverili, l’occasione per viaggiare per più di un italiano su quattro. Per la scelta della meta sono determinanti i prezzi. In generale, gli italiani spendono in media circa 1.130€ a persona, cifra che sale a quasi 1.900€ per i viaggi extraeuropei. Per agevolare il budget, il 26% degli italiani prenderebbero in considerazione il Buy Now Pay Later (BNPL), quota che sale ulteriormente tra i viaggiatori che organizzano con anticipo la propria vacanza