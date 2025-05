Btp, dal 13 maggio asta a medio-lungo termine. Le cose da sapere

Introduzione

Dal 13 maggio il Tesoro offrirà in asta Btp a medio lungo termine per un importo massimo complessivo di 7,5 miliardi di euro. Come comunicato dal Mef in una nota, in offerta ci sono Btp a 3 anni per 3,5 miliardi; Btp a 7 anni per 2,5 miliardi e Btp a 20 anni per 1,5 miliardi.