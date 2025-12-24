Fisco, rimborsi spese e trasferte dei dipendenti fuori da tassazione

Introduzione

I rimborsi riconosciuti dai datori di lavoro ai dipendenti per l’utilizzo dell’automobile privata per trasferte e missioni, anche all’interno del proprio Comune di riferimento, non fanno parte del reddito imponibile, a patto che la spesa sia “comprovata e documentata”.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 15 del 22 dicembre 2025, riprendendo le novità introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024 (decreto delegato Irpef), dalla legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e dal decreto legge n. 84/2025 (decreto fiscale). Il documento di prassi definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, oltre alle regole per vitto, alloggio, taxi e trasporto in generale. Ecco cosa tenere a mente.