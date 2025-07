Fringe benefit, cosa dice circolare Fisco su tassazione auto aziendali

Per trovare una definizione di fringe benefit si può fare riferimento all’articolo 2099 del codice civile: vengono infatti citati come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Sono perciò beni e servizi aggiuntivi o integrativi (assegnati senza vincoli, oppure concordati dai contratti) con cui il datore di lavoro punta a incentivare e fidelizzare i dipendenti. In genere, questi premi vengono abbastanza apprezzati dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto ad altre soluzioni, come l’aumento retributivo o le gratifiche occasionali, soggetti a maggiore tassazione.

Per approfondire: I bonus dei dipendenti con mobilità internazionale sono sottoposti a tassazione italiana?