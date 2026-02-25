Carta d'identità “a vita” per over 70, norma è ufficiale: cosa cambia

Con questa modifica normativa, milioni di italiani potranno dire addio alle file agli sportelli e agli appuntamenti sui portali comunali per il rinnovo del documento: un passo significativo verso una burocrazia più snella e inclusiva. L’obiettivo - si legge nella relazione illustrativa passata in Consiglio dei ministri per l’approvazione - è “di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità”.