Il decreto rafforza anche gli strumenti di monitoraggio per accompagnare il Pnrr nella sua fase finale. Entro 45 giorni dovranno essere trasmessi al sistema Regis i cronoprogrammi degli interventi, così da consentire un controllo puntuale sull’avanzamento dei progetti e sul rispetto degli obiettivi. In caso di inadempienze accertate dalla Commissione europea sono previsti meccanismi sanzionatori e il recupero delle risorse non utilizzate. Ad oggi l’Italia ha già ricevuto 153 miliardi sui 194,4 miliardi complessivi e ha richiesto a dicembre la nona e penultima rata da 12,8 miliardi, con l’obiettivo di arrivare a 110 miliardi di spesa già effettuata.