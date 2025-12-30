Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Palazzo Chigi: "Arrivata l'ottava rata del Pnrr". Inviata la richiesta per la nona

Economia
©IPA/Fotogramma

La premier, Giorgia Meloni, ha commentato soddisfatta. "Con la richiesta di pagamento della nona rata, l'Italia si conferma capofila in Europa nell'attuazione del Pnrr, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l'ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%", ha detto

ascolta articolo

L'Italia ha ricevuto oggi, da parte della Commissione europea, il pagamento dell'ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro. L'ok è arrivato a seguito della valutazione positiva sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone. In queste stesse ore è stata trasmessa alla Commissione anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata, anch'essa pari a 12,8 miliardi di euro. La richiesta arriva dopo i lavori della Cabina di regia del 22 dicembre, durante i quali è stato verificato il conseguimento di 50 obiettivi, suddivisi in 34 target e 16 milestone, tra cui sono comprese riforme e investimenti strategici per sostenere la crescita economica e sociale dell'Italia. E' quanto emerso in una nota diffusa da Palazzo Chigi. 

Meloni: "Italia capofila in Europa sul Pnrr"

Commento entusiasta quello della premier, Giorgia Meloni. "Con la richiesta di pagamento della nona rata, l'Italia si conferma capofila in Europa nell'attuazione del Pnrr, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l'ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%", ha detto. Nel 2026, ha proseguito Meloni, "il Governo, insieme alle istituzioni competenti, continuerà a lavorare con determinazione per completare gli obiettivi della decima e ultima rata, trasformando il Piano più complesso d'Europa in risultati concreti per cittadini, imprese, economia e per la credibilità internazionale della Nazione".

Approfondimento

Perché i ricercatori protestano contro il Pnrr
FOTOGALLERY

Ansa/TG24

1/7
Economia

Manovra, presentati migliaia di emendamenti. Quanto potrebbero costare

Tra le migliaia di proposte di modifica avanzate sulla legge di Bilancio, sono poche quelle che sembrano poter arrivare a concretizzarsi. Alcune, poi, come ad esempio quelle sulle pensioni, avrebbero un costo molto elevato. E il ministro Giorgetti ha più volte ricordato che la priorità, ora, è che 'i conti siano in ordine'. Anche di questo tema si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 17 novembre

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Aerei, tempi di volo allungati per evitare rimborsi: ecco le tratte

Economia

Dilatare i tempi del viaggio sul biglietto per non dover pagare risarcimenti in caso di...

AEREOPORTO DI LINATE - SCIOPERO DEI LAVORATORI ALITALIA - VOLI CANCELLATI - AEREO ALITALIA (MILANO - 2015-07-24, DAVIDE SALERNO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Comprare casa, Roma è la città più desiderata. I DATI

Economia

Con il 2025 ormai agli sgoccioli, è il momento di analizzare le tendenze di ricerca di casa degli...

un cartello vendesi appartamento 30 aprile 2013 ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Roaming Ue, dal 2026 nuove tariffe e più Paesi coperti: cosa cambia

Economia

Si amplia il sistema del roaming nell’Ue: dall’1 gennaio 2026 si potrà navigare di più in Europa...

Accise carburanti, nel 2026 diesel potrebbe costare più della benzina

Economia

Il 2026 si annuncia come un anno di grandi novità per quanto riguarda il prezzo dei carburanti,...

Transazioni globali, nel 2025 raggiunti i 4500 miliardi di dollari

Economia

Le operazioni commerciali a livello globale hanno raggiunto i 4.500 miliardi di dollari...

Economia: I più letti