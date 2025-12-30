Palazzo Chigi: "Arrivata l'ottava rata del Pnrr". Inviata la richiesta per la nonaEconomia
La premier, Giorgia Meloni, ha commentato soddisfatta. "Con la richiesta di pagamento della nona rata, l'Italia si conferma capofila in Europa nell'attuazione del Pnrr, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l'ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%", ha detto
L'Italia ha ricevuto oggi, da parte della Commissione europea, il pagamento dell'ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro. L'ok è arrivato a seguito della valutazione positiva sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone. In queste stesse ore è stata trasmessa alla Commissione anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata, anch'essa pari a 12,8 miliardi di euro. La richiesta arriva dopo i lavori della Cabina di regia del 22 dicembre, durante i quali è stato verificato il conseguimento di 50 obiettivi, suddivisi in 34 target e 16 milestone, tra cui sono comprese riforme e investimenti strategici per sostenere la crescita economica e sociale dell'Italia. E' quanto emerso in una nota diffusa da Palazzo Chigi.
Meloni: "Italia capofila in Europa sul Pnrr"
Commento entusiasta quello della premier, Giorgia Meloni. "Con la richiesta di pagamento della nona rata, l'Italia si conferma capofila in Europa nell'attuazione del Pnrr, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l'ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%", ha detto. Nel 2026, ha proseguito Meloni, "il Governo, insieme alle istituzioni competenti, continuerà a lavorare con determinazione per completare gli obiettivi della decima e ultima rata, trasformando il Piano più complesso d'Europa in risultati concreti per cittadini, imprese, economia e per la credibilità internazionale della Nazione".
Approfondimento
Perché i ricercatori protestano contro il Pnrr
Ansa/TG24
Manovra, presentati migliaia di emendamenti. Quanto potrebbero costare
Tra le migliaia di proposte di modifica avanzate sulla legge di Bilancio, sono poche quelle che sembrano poter arrivare a concretizzarsi. Alcune, poi, come ad esempio quelle sulle pensioni, avrebbero un costo molto elevato. E il ministro Giorgetti ha più volte ricordato che la priorità, ora, è che 'i conti siano in ordine'. Anche di questo tema si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 17 novembre