La premier, Giorgia Meloni, ha commentato soddisfatta. "Con la richiesta di pagamento della nona rata, l'Italia si conferma capofila in Europa nell'attuazione del Pnrr, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l'ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%", ha detto

L'Italia ha ricevuto oggi, da parte della Commissione europea, il pagamento dell'ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro. L'ok è arrivato a seguito della valutazione positiva sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone. In queste stesse ore è stata trasmessa alla Commissione anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata, anch'essa pari a 12,8 miliardi di euro. La richiesta arriva dopo i lavori della Cabina di regia del 22 dicembre, durante i quali è stato verificato il conseguimento di 50 obiettivi, suddivisi in 34 target e 16 milestone, tra cui sono comprese riforme e investimenti strategici per sostenere la crescita economica e sociale dell'Italia. E' quanto emerso in una nota diffusa da Palazzo Chigi.