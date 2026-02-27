Giorgia Meloni a Bloomberg: "Il ruolo del governo in Mps è finito"

Si trattava, ha fatto sapere la premier, di "uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che abbiamo gestito con successo", descrivendo il salvataggio e la ristrutturazione della banca come "molto ambiziosi". L'istituto di credito ora, ha sottolineato, è "un'istituzione solida"

La premier Giorgia Meloni, intervistata da Bloomberg , ha confermato che il ruolo del governo in Banca Monte dei Paschi di Siena SpA “è terminato”, indicando che la sua amministrazione non sarà coinvolta nella futura governance e nelle decisioni strategiche dell’istituto di credito. Si trattava, ha proseguito Meloni, di "uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che abbiamo gestito con successo", descrivendo il salvataggio e la ristrutturazione della banca come "molto ambiziosi". L'istituto di credito ora, ha sottolineato, è "un'istituzione solida".

Il titolo sprofonda in Borsa

La premier, inoltre, ha ricordato che la quota residua del 4,9% "chiaramente non ci dà la possibilità di esercitare un'influenza significativa sulla governance" e che il governo, di fatto, "non parteciperà alla nomina dei nuovi organi amministrativi e di vigilanza". La leader di FdI, poi, ha ribadito che, pur rimanendo favorevole alla creazione di un "terzo polo bancario" in Italia il risultato "non dipende da noi". Intanto Piazza Affari si è appesantita (Ftse Mib -0,2%) frenata dalle banche. Deboli Banco Bpm (-2,17%), Unicredit e Bper (-1,3%), Popolare Sondrio (-1,13%) e Intesa (-0,5%). Proprio Mps inizia la seduta in Borsa in forte calo, chiudendo sui minimi, a 8,30 euro (-6,7%). Appaiata anche Mediobanca che chiude la seduta in calo del 6,24% a 18,47 euro.

Il risparmio nazionale

L'intervista, poi, ha toccato anche altri temi, come quello relativo a Generali. Meloni, riferisce Bloomberg, sottolinea "l'importanza strategica del risparmio nazionale" e che "sono risorse raccolte in Italia dai risparmiatori italiani". "Per noi è importante che queste risorse possano essere investite per contribuire a rafforzare l'economia italiana in un circolo virtuoso positivo per tutti" ha detto ancora.

Patuanelli (M5s): "Folle dichiarare a borse aperte"

"Dichiarare a borse aperte che 'il ruolo del governo in MPS è finito' è sbagliato, direi quasi folle. Se davvero lo Stato esce, lo si fa con un piano chiaro, con tempi certi, con una strategia industriale. Non con una dichiarazione a Bloomberg mentre Piazza Affari è aperta. Qui non è questione di destra o sinistra. È questione di responsabilità istituzionale. Queste cose non sono un talk show. E il governo non può comunicare come se lo fosse". Questo il commento del senatore M5S, Stefano Patuanelli.