Btp Valore marzo 2026, rendimento, cedole e durata: cosa sapere

Il titolo ha una durata di sei anni, cedole trimestrali crescenti con meccanismo step-up 2+2+2 e un premio fedeltà dello 0,8% per chi lo mantiene fino a scadenza, oltre a una tassazione agevolata al 12,5%. I tassi minimi garantiti saranno comunicati oggi

Al via una nuova emissione del Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i risparmiatori individuali. Il collocamento si terrà dal 2 al 6 marzo 2026, con chiusura prevista alle ore 13 dell’ultimo giorno, salvo esaurimento anticipato. L’emissione si inserisce nel percorso avviato nel 2023 con il debutto di questa famiglia di titoli dedicati al risparmio retail. Finora il BTp Valore, insieme al BTp Più, collocato una sola volta nel febbraio 2025, conta sei emissioni complessive, che hanno consentito allo Stato di raccogliere oltre 96 miliardi di euro.

Durata e meccanismo

Il nuovo titolo, come spiegato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, avrà una scadenza di sei anni e distribuirà interessi con cadenza trimestrale. Le cedole seguiranno una progressione crescente nel tempo, secondo una struttura “step-up” suddivisa in tre bienni consecutivi (2+2+2). La particolarità di questa emissione sta proprio nella frequenza degli aumenti: gli interessi saliranno tre volte nel corso della vita del titolo, con il primo scatto già dopo i primi due anni. Un ritmo più serrato rispetto alle edizioni precedenti, dove l’incremento arrivava più tardi o su durate complessive più brevi.



I vantaggi fiscali

Chi acquisterà il titolo in fase di collocamento e lo manterrà fino alla scadenza riceverà un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale nominale.

L’investimento minimo sarà di 1.000 euro, senza limiti massimi di sottoscrizione e con la garanzia di ottenere l’intero importo richiesto. Non sono previste commissioni, la tassazione resta agevolata al 12,5%, il titolo è escluso dall’imposta di successione e gli importi fino a 50 mila euro complessivi in titoli di Stato non concorrono al calcolo dell’Isee.

Rendimenti previsti

I tassi minimi garantiti dei primi 2 anni, dei successivi 2 e degli ultimi 2 anni, insieme al codice Isin che identifica il titolo, verranno resi noti oggi, venerdì 27 febbraio. Al termine del collocamento i tassi potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero.