Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Btp Valore marzo 2026, rendimento, cedole e durata: cosa sapere

Economia
Mef

Il titolo ha una durata di sei anni, cedole trimestrali crescenti con meccanismo step-up 2+2+2 e un premio fedeltà dello 0,8% per chi lo mantiene fino a scadenza, oltre a una tassazione agevolata al 12,5%. I tassi minimi garantiti saranno comunicati oggi

ascolta articolo

Al via una nuova emissione del Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i risparmiatori individuali. Il collocamento si terrà dal 2 al 6 marzo 2026, con chiusura prevista alle ore 13 dell’ultimo giorno, salvo esaurimento anticipato. L’emissione si inserisce nel percorso avviato nel 2023 con il debutto di questa famiglia di titoli dedicati al risparmio retail. Finora il BTp Valore, insieme al BTp Più, collocato una sola volta nel febbraio 2025, conta sei emissioni complessive, che hanno consentito allo Stato di raccogliere oltre 96 miliardi di euro.  

Durata e meccanismo

Il nuovo titolo, come spiegato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, avrà una scadenza di sei anni e distribuirà interessi con cadenza trimestrale. Le cedole seguiranno una progressione crescente nel tempo, secondo una struttura “step-up” suddivisa in tre bienni consecutivi (2+2+2). La particolarità di questa emissione sta proprio nella frequenza degli aumenti: gli interessi saliranno tre volte nel corso della vita del titolo, con il primo scatto già dopo i primi due anni. Un ritmo più serrato rispetto alle edizioni precedenti, dove l’incremento arrivava più tardi o su durate complessive più brevi.

I vantaggi fiscali

Chi acquisterà il titolo in fase di collocamento e lo manterrà fino alla scadenza riceverà un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale nominale. 
L’investimento minimo sarà di 1.000 euro, senza limiti massimi di sottoscrizione e con la garanzia di ottenere l’intero importo richiesto. Non sono previste commissioni, la tassazione resta agevolata al 12,5%, il titolo è escluso dall’imposta di successione e gli importi fino a 50 mila euro complessivi in titoli di Stato non concorrono al calcolo dell’Isee.

Rendimenti previsti 

I tassi minimi garantiti dei primi 2 anni, dei successivi 2 e degli ultimi 2 anni, insieme al codice Isin che identifica il titolo, verranno resi noti oggi, venerdì 27 febbraio. Al termine del collocamento i tassi potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero.

*NO WEB* NO QUOTIDIANI* Roma, Tornello entrata Ministero dell'Economia e delle Finanze

Leggi anche

Asta Btp e Bot febbraio 2026: date, rendimenti e cosa sapere
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Economia

Btp Valore, in arrivo l’emissione speciale: come funziona

Si potrà richiedere dal 6 al 10 maggio. Si tratterà di un titolo a 6 anni, le cedole saranno pagate ogni trimestre, con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo. Si userà di nuovo il meccanismo “step up” di 3+3 anni

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Bonus giovani under 35, saltata la proroga: cosa sapere

Economia

Nel 2026 non sono previste nuove agevolazioni dedicate ai giovani che scelgono di avviare...

epa06417905 (FILE) - A guest inspects the new MacBook Pro computer with the new USB-C ports in a demo room, following the announcement of new products at the Apple Headquarters in Cupertino, California, USA, 27 October 2016 (reissued 05 January 2018). According to reports, Apple has admitted its iPhone and Mac products are affected by two considerable security flaws in the hardware chips. Several technology companies are rushing to fix two considerable flaws in popular computer chips manufactured by Intel, AMD and ARM. The flaws could help attackers to gain access to sensitive information such as banking information and passwords. It is not known if the boards and chips pictured contain the security vulnerability. EPA/TONY AVELAR

Infortuni sul lavoro in smart working, come funziona il risarcimento?

Economia

Inciampa e si rompe una caviglia a casa, alzandosi durante un videocollegamento in smart working,...

Affitti brevi, rischio stop per statali e professionisti: ecco perché

Economia

L’estensione delle regole sugli affitti di breve durata sta producendo effetti rilevanti su una...

Contributi Inps, stop a invio del bollettino per lavoratori domestici

Economia

Nel 2026 l'Istituto nazionale di previdenza sociale intende completare il processo di...

Licenziata perché sostituita dall’Ia, tribunale di Roma: “Legittimo”

Economia

Il tribunale di Roma ha ritenuto legittimo un licenziamento avvenuto durante una riorganizzazione...

Economia: I più letti