Nel programma delle emissioni di febbraio 2026 rientrano due collocamenti dedicati ai BTP con scadenze medio-lunghe, previsti nelle giornate del 12 e del 26. Questi titoli di Stato riconoscono interessi a tasso fisso con pagamento semestrale e coprono un arco temporale molto esteso, che spazia da durate relativamente brevi di 3 anni fino a orizzonti ultralunghi di 50 anni. La remunerazione per l’investitore è data sia dalle cedole periodiche sia dall’eventuale differenza positiva tra il prezzo di sottoscrizione e il valore nominale restituito alla scadenza. La prassi di emissione prevede normalmente due aste al mese: nella fase centrale vengono collocati soprattutto i BTP a 3 e 7 anni, mentre verso fine mese l’offerta si concentra su quelli a 5 e 10 anni, con la possibilità di includere titoli a durata superiore in funzione delle condizioni di mercato e della domanda.