Mef, la strategia per il 2026: dallo spread ai titoli, cosa sapere

Oltre ai Btp Green e a quelli indicizzati all'inflazione, poi, a via XX Settembre si guarderà alle emissioni sui mercati internazionali tramite i programmi Global Bond - disertato nell'anno passato a causa di un euro forte che ha allontanato molti investitori - e Euro Medium Term Note. L'appetito degli investitori internazionali per i Btp è tornato, con una quota dell'estero sul totale che a ottobre sfiorava il 34% secondo Bankitalia. "Uno spread Btp-Bund intorno ai 70 bps è poco giustificato dai fondamentali, crescita potenziale debole, margini fiscali limitati, rischio geopolitico non trascurabile, e difficilmente può comprimersi molto di più sulla base del merito creditizio", ha dichiarato il portfolio manager di AcomeA Daniele Bivona. "Tuttavia, sono i flussi a dominare la price action: il riequilibrio in atto nei portafogli dei grossi investitori istituzionali e la supply possono spingere il differenziale anche verso area 50 nel 2026".

Per approfondire: Btp e Bot 2026, rendimenti e durata dei possibili nuovi Titoli di Stato: cosa sapere