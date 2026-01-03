Le informazioni ufficiali e costantemente aggiornate sulle aste dei BTP previste per gennaio 2026 sono rese disponibili attraverso i comunicati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei quali vengono indicati importi offerti, scadenze e principali caratteristiche delle emissioni. A valle dei collocamenti, è invece la Banca d’Italia a pubblicare gli esiti delle aste, includendo dati su rendimenti e livello delle richieste: numeri che rappresentano un termometro rilevante per valutare il clima del mercato e il grado di fiducia degli investitori nei confronti del debito pubblico italiano.