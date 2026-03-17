Bollette della luce, si potrà cambiare fornitore in 24 ore: le regole

Nei giorni scorsi poi l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta anche su altre questioni: Arera ha infatti ricordato che “i contratti di fornitura elettrica a prezzo fisso stipulati con i clienti finali non sono suscettibili di modifica unilaterale da parte del fornitore, né possono essere risolti anticipatamente in senso pregiudizievole per il cliente”. L’Autorità ha fatto sapere con una nota che “rafforzerà le attività di sorveglianza sul rispetto di tale disposizione, con specifico riferimento alle condotte commerciali scorrette tramite vendita telefonica o porta a porta. I clienti finali che ricevessero comunicazioni di variazione contrattuale non previamente concordata sono invitati a presentare segnalazione allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente”.

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