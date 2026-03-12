Bollette luce in aumento, 10 consigli per risparmiare energia elettrica in casaEconomia
Introduzione
La guerra in Medio Oriente rischia di far schizzare ancora una volta verso I'alto le bollette. La crisi tocca alcuni Paesi tra i più grandi produttori, ed esportatori, di materie prime, dal petrolio al gas naturale liquefatto. Il rialzo dei prezzi di questi giorni avrà quindi un effetto a cascata su tutto il settore energetico, compreso quello della luce, perché il costo dell'elettricità è strettamente legato a quello del gas. Ecco qualche consiglio per limitare l'impatto delle prossime bollette.
Quello che devi sapere
I consigli per risparmiare sulle bollette dell'elettricità
Sono varie le tecniche per spendere qualche euro in meno. I dispositivi elettronici non andrebbero lasciati in stand-by, perché consumano, e i caricatori andrebbero staccati dalle prese se inutilizzati. E poi ridurre l’uso del ferro da stiro e cercare, se possibile, di usare il condizionatore come deumidificatore. Dalla riqualificazione dell’abitazione – con cappotto termico, l’introduzione di nuovi infissi e altre operazioni utili – fino al corretto utilizzo degli elettrodomestici: di seguito alcuni accorgimenti per ridurre le spese in bolletta.
Per approfondire: Sgravi in bolletta e contratti flessibili, le linee guida dell’Ue contro il caro energia
Attenzione agli apparecchi inutilizzati
Le lampadine a basso consumo
Usare lampadine a basso consumo aiuta a risparmiare sulla bolletta: considerando – per esempio – una lampadina potente 10w accesa 24 ore al giorno si otterrà un costo di circa 4 centesimi di euro. Il prezzo totale per un mese sarà di un euro al mese. Altroconsumo ha fornito alcuni consigli su quale lampadina usare, stanza per stanza:
- camera: per il soffitto una lampadina a LED da 10W e per il comodino da 3-5W;
- bagno: per il soffitto LED da 15-20W e per lo specchio da 10W;
- cucina: per il soffitto la più adatta è una da 15-20W, per i fornelli da 5-10W e per il piano da lavoro una LED da 8-10W;
- salotto: per il soffitto la lampadina LED da 15W, per il tavolo sempre una LED ma da 6-8W e per gli angoli da lavoro 5-10W;
- ripostiglio: è sufficiente una lampadina led da 10W.
Per approfondire: Come funziona il nuovo bonus bollette per l'elettricità da 115 euro? Isee e requisiti
Il corretto utilizzo degli elettrodomestici
Finestre e porte
Forno e frigo devono stare lontani
Gli orari in cui si usano gli elettrodomestici
Limitare l’utilizzo del ferro da stiro
Attenzione al condizionatore
Monitotare i consumi
Cappotto termico e altri sistemi di riqualificazione
A livello generale, il risparmio energetico è molto connesso alla stessa riqualificazione delle abitazioni, quindi è consigliato svolgere operazioni che riducano al minimo i consumi: sostituire gli infissi, la caldaia, installare pannelli solari, installare il cappotto termico per isolare i muri e gli infissi.
Per approfondire: Rinnovabili, 70% progetti sospeso in attesa dell’ok. Calo richieste nuove autorizzazioni