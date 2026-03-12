Per valutare i risparmi è importante monitorare i propri consumi. È possibile farlo per esempio con alcune app, disponibili sia per i dispotivi iOS sia Android. In questo modo si riesce a capire dove si sta utilizzando maggiore energia e dove meno. Controllare sempre, infine, i dispositivi in stand-by, perché non significa che siano spenti. Secondo l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) un singolo dispositivo elettronico lasciato in questa modalità rischia di consumare in media da 1 a 4 watt ogni ora, che sulla bolletta pesa con un consumo pari al 10% della spesa complessiva.