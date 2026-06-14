Euro digitale, dalle norme anti-sanzioni Usa ai servizi base gratis: le ultime novitàEconomia
Introduzione
L'euro digitale entra in una fase decisiva del suo percorso legislativo europeo. Tra gli elementi emersi dall'accordo in Commissione Affari economici del Parlamento Ue, figurano la gratuità dei servizi di pagamento di base per i cittadini, alcuni obblighi per esercenti e misure a favore di persone anziane, disabili o prive di conto bancario. Previste anche norme contro le sanzioni imposte dagli Stati Uniti.
Quello che devi sapere
Le ultime novità sull'euro digitale
L'Ansa è venuta a conoscenza di alcuni nuovi elementi contenuti nell'accordo raggiunto tra i gruppi politici della Commissione Affari economici del Parlamento europeo sulla proposta di Regolamento dell'euro digitale. Tra le novità più rilevanti figurano:
- la gratuità dei servizi di pagamento di base per i cittadini
- il divieto per i fornitori di adottare pratiche commerciali che aggirino tale diritto
- l'obbligo per gli esercenti di accettare l'euro digitale con limiti alle commissioni
- e misure volte a garantire l'accesso universale anche ad anziani, persone con disabilità, cittadini con limitate competenze digitali e soggetti privi di conto bancario
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La norma contro le sanzioni Usa
Oltre alle novità appena elencate, nel testo dell'accordo si legge che l'euro digitale potrebbe bypassare le sanzioni decise unilateralmente da Paesi terzi quando queste sanzioni non siano riconosciute dall'Ue. Il riferimento è alle sanzioni imposte negli anni passati dagli Stati Uniti, che hanno precluso a individui europei l'accesso a carte di credito o conti bancari. Si ricorda che Washington ha recentemente sanzionato membri della Corte penale internazionale nonché la relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, precludendo loro l'accesso al sistema dei pagamenti.
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Cosa dice il testo dell'accordo
Come si legge nel testo dell'accordo, qualsiasi persona soggetta a "misure restrittive da Paesi terzi o organizzazioni internazionali" non riconosciute dall'ordinamento dell'Ue, va considerata come una persona che non ha a disposizione un conto e a cui va dato obbligatoriamente accesso all'euro digitale. "Queste misure restrittive, in sé, non possono impedire l'accesso" a tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale, ferma restando "l'applicazione delle misure restrittive adottate dall'Unione e le obbligazioni dei fornitori di servizi di pagamenti in base alla normativa dell'Unione relativa all'antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo".
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Cos'è l'euro digitale?
L'euro digitale è il progetto dell'Ue per introdurre una forma digitale di contante. Si tratta di una valuta emessa dalla Banca centrale europea (Bce) e a disposizione di tutti nella Zona Euro. Nell'idea delle istituzioni comunitarie, l'euro digitale deve integrare le banconote e le monete, senza sostituirle. Offre inoltre alle persone un'ulteriore scelta all'atto del pagamento, preservando al tempo stesso il contante come mezzo di pagamento.
Come funziona l'euro digitale?
Come spiega la Banca centrale europea, gli importi in euro digitali verrebbero registrati in un conto, che gli utenti aprirebbero presso la propria banca o un intermediario pubblico. Si potranno effettuare pagamenti in euro digitali online oppure offline, con lo smartphone o una carta. Si potrà dunque pagare in un negozio o in un sito Internet, o ancora inviare denaro ad amici sempre e ovunque.
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L'euro digitale è una criptovaluta?
L'euro digitale non sarebbe una criptovaluta, in quanto garantito da una banca centrale, con valore nominale costante e corso legale. E non sarebbe nemmeno uno strumento di investimento ma un mezzo di pagamento, a beneficio dell'economia e dell'intera società. Insomma, come spiega la Banca d'Italia sul proprio sito, non ci sono sostanziali differenze tra una banconota in euro e l'euro digitale: "Sarebbero paragonabili a una foto su cornice digitale e alla sua stampa". In altre parole, "cambierebbe il supporto ma il contenuto rimarrebbe lo stesso".
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Perché serve l'euro digitale?
Sebbene il contante rimanga il metodo di pagamento più utilizzato in Europa, nella zona euro le persone fanno sempre più affidamento sulle carte, sulle applicazioni mobili e sui pagamenti online. L'introduzione dell'euro digitale, secondo le istituzioni comunitarie, è necessaria per garantire che l'euro continui a rispondere all'evoluzione delle preferenze di pagamento delle persone e a rafforzare l'autonomia strategica della zona euro. Attualmente non esiste un'opzione di pagamento digitale europea che copra l'intera area dell'euro. In 13 Paesi su 20 si utilizzano circuiti internazionali per i pagamenti con carta: l'euro digitale sarebbe, invece, un mezzo di pagamento elettronico europeo accessibile e accettato in tutti i Paesi dell'area euro.
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A che punto è l'euro digitale?
La Banca centrale europea ha concluso la fase preparatoria iniziata nel 2023, durante la quale sono stati sviluppati il regolamento tecnico ("Rulebook"), i requisiti della piattaforma e gli studi su privacy, sicurezza e modalità di pagamento. Gli standard tecnici per i pagamenti digitali sono stati siglati ad aprile 2026 in un accordo firmato con Cpace, Nexo e Berlin Group. Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di proseguire con la costruzione dell'infrastruttura tecnica necessaria per essere pronta a un eventuale lancio. Questa decisione, è bene sottolinearlo, non equivale ancora all'emissione dell'euro digitale.
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Le ultime tappe dell'euro digitale
L'elemento decisivo per l'immissione dell'euro digitale è l'approvazione del Regolamento da parte delle istituzioni dell'Unione Europea. Nel febbraio 2026 il Parlamento europeo ha espresso un importante sostegno politico al progetto, avvicinandosi alla posizione del Consiglio Ue. I negoziati legislativi sono però ancora in corso: sono ancora necessarie, insomma, trattative finali tra Parlamento, Consiglio e Commissione (i cosiddetti "triloghi") e l'adozione formale del testo definitivo. Quindi, a giugno 2026, l'euro digitale non è ancora stato lanciato.
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Quando arriverà l'euro digitale?
Dopo la conclusione della fase preparatoria, la Banca centrale europea ha avviato nel 2026 una serie di attività pilota per testare l'infrastruttura dell'euro digitale. Una sperimentazione su larga scala, della durata prevista di circa 12 mesi, dovrebbe partire nella seconda metà del 2027 coinvolgendo banche, commercianti e fornitori di servizi di pagamento selezionati. Se il percorso normativo e tecnico procederà secondo i tempi previsti, la prima emissione dell'euro digitale potrebbe avvenire nel 2029.
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Le criticità sul tema della privacy
Tra gli aspetti più dibattuti del progetto figura la tutela della privacy. La Banca centrale europea spiega che l'euro digitale è stato progettato per garantire un elevato livello di riservatezza agli utenti, nel rispetto delle normative europee in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Secondo la Bce, il sistema non consente alla banca centrale di tracciare o monitorare le spese quotidiane dei cittadini, cercando così di conciliare la protezione dei dati personali con le esigenze di sicurezza e controllo previste dalla legge.
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