L'euro digitale non sarebbe una criptovaluta, in quanto garantito da una banca centrale, con valore nominale costante e corso legale. E non sarebbe nemmeno uno strumento di investimento ma un mezzo di pagamento, a beneficio dell'economia e dell'intera società. Insomma, come spiega la Banca d'Italia sul proprio sito, non ci sono sostanziali differenze tra una banconota in euro e l'euro digitale: "Sarebbero paragonabili a una foto su cornice digitale e alla sua stampa". In altre parole, "cambierebbe il supporto ma il contenuto rimarrebbe lo stesso".

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