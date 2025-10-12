Euro digitale, ipotesi soglia massima per wallet: cosa sappiamo

Il lavoro della Bce si è concentrato su un punto: quanti soldi l'euro digitale porterebbe via dai depositi bancari? Ciò che emerge è che, in una situazione normale, il deflusso di liquidità dalle banche ai wallet sarebbe "contenuto": si fermerebbe infatti a un centinaio di miliardi di euro a livello europeo. Secondo l'analisi tecnica della Bce, nell'ipotesi che ciascun cittadino europeo possa detenere un massimo di 3mila euro nel suo portafoglio di euro digitali, l'incentivo a drenare depositi dalle banche verso i wallet non creerebbe un problema di stabilità finanziaria. Non ci sarebbe, praticamente, "alcun deflusso di depositi" nello scenario base, con un coefficiente di copertura liquidità aggregato (Lcr) che scenderebbe marginalmente dal 166% al 163%.

Per approfondire: Perché lo spread è più basso anche se il debito è superiore al 2011