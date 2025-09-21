Euro digitale, l’Ue trova compromesso verso l’accordo: le novità

Sull'euro digitale l'intesa all'Eurogruppo, allargato anche agli altri sette Paesi Ue non appartenenti all'Eurozona, prevede che i ministri avranno voce sia sul lancio sia sulla definizione dei limiti di detenzione. È stata insomma concordata una procedura, che servirà anche a stabilire il tetto massimo alle disponibilità in euro digitale (circolano ipotesi di una soglia 3mila euro, ma non se ne sarebbe già parlato). La decisione finale sarà in capo alla Bce, soprattutto sulla base della stabilità finanziaria