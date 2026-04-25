Bce, accordo sugli standard tecnici per l'euro digitale: cosa sapere

Le ragioni della scelta sono spiegate dalla stessa Bce: "Libertà di accesso, minimizzazione dei costi e coordinamenti sono particolarmente importanti perché l'Europa, oggi, non ha uno standard aperto accettato universalmente sui terminali di pagamento e dipende fortemente dagli standard proprietari delle card internazionali e dei wallet digitali globali", ha spiegato l’istituto di Francoforte. Usare standard europei "semplificherà l'accettazione dell'euro digitale e creerà una user experience uniforme in tutta l'area euro, consentendo agli schemi di pagamento europei di espandersi geograficamente e diversificare i casi d'uso".

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