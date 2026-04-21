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Addio alla banconota da 500 euro, decisione Bce contro riciclaggio

Economia

La Banca centrale ha deciso di ritirare definitivamente la banconota che è considerata pericolosa in termini di lotta al riciclaggio

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Niente più banconote da 500 euro. Lo ha deciso la Bce, perché considerata pericolosa anche in termini di lotta al riciclaggio. Il biglietto da 500 euro, non incluso nella serie Europa, non viene più emesso già dal 27 aprile 2019. 

La decisione è arrivata perché questo taglio è stato spesso utilizzato in traffici illeciti, per trasportare grandi somme di denaro. Una misura quindi che tenta di aggirare attività illecite come il finanziamento del terrorismo o il riciclaggio di denaro.

Le prossime banconote, quelle della "serie tre", saranno a tema "Cultura europea" e "Fiumi e uccelli". Più pezzi piccoli (da 20, 50 e 100 euro), tracciabili e più difficili da contraffarre. Resterà ancora in circolo la banconota da 200 euro.

 

Se si hanno ancora banconote da 500 euro è però ancora possibile utilizzarle o depositarle in banca

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