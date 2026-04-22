Bce, nuove banconote euro: quando arrivano e come saranno graficamente

La banconota da 500 euro non ci sarà più come stabilito dalla Bce già dal 2019 con lo stop alle emissioni di questo taglio per l’attuale serie in circolazione. Il 4 maggio 2016 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso che il taglio da 500 non avrebbe fatto parte della serie Europa e che la sua emissione sarebbe cessata intorno alla fine del 2018. Le Banche centrali dell'Eurosistema hanno continuato a distribuire le banconote da 500 fino al 26 gennaio 2019. Per assicurare una fluida transizione e per motivi logistici, le Banche centrali della Germania (Deutsche Bundesbank) e dell'Austria (Oesterreichische Nationalbank) hanno continuato a emettere il taglio da 500 fino al 26 aprile 2019. Le banconote da 500 continuano comunque ad avere corso legale e possono essere utilizzate per i pagamenti e come riserva di valore: come tutte le altre banconote euro, manterranno sempre il proprio valore e potranno essere cambiate presso le Banche centrali dell'Eurosistema senza limiti di tempo. Gli operatori professionali (banche, società di servizi, cambiavalute, ecc.) possono ricircolare le banconote da 500.

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