L'iter concorsuale può iniziare con una prova preselettiva, prevista soltanto nel caso in cui le candidature superino quota 450, vale a dire quindici volte il numero dei posti disponibili per ciascun profilo. La preselezione consiste in un test di 50 quesiti a risposta multipla da svolgere in 50 minuti e ha il solo scopo di individuare i candidati ammessi alle prove successive, senza influire sul punteggio finale. Le domande riguarderanno la Costituzione italiana e il Regolamento del Senato. Per ogni risposta corretta viene assegnato 1 punto, mentre sono previste penalizzazioni di 0,30 punti per gli errori e di 0,20 punti per le risposte non fornite. Chi supera questa eventuale fase affronta due prove scritte, differenziate in base al profilo scelto. Per accedere agli esami successivi è necessario ottenere almeno 49 punti su 70. L'ultima fase comprende il colloquio orale e le prove tecnico-pratiche. Oltre alle materie oggetto degli scritti, la commissione verifica anche la conoscenza della lingua inglese, le competenze informatiche e le capacità professionali specifiche richieste per il ruolo. La posizione definitiva in graduatoria viene determinata dalla somma dei punteggi conseguiti in tutte le prove.