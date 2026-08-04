Affitti, calano i prezzi delle stanze singole. Ecco le città più care

Per Paolo Giabardo, Direttore Generale di Immobiliare.it, i dati sulle stanze "confermano un progressivo riequilibrio del comparto dopo anni caratterizzati da una crescita sostenuta, sia sul fronte della domanda che su quello dei prezzi". "La flessione registrata a livello nazionale può essere considerata come fisiologica: in mercati molto maturi come Milano, dove i canoni hanno raggiunto livelli particolarmente elevati, una domanda meno intensa tende naturalmente a tradursi in un ridimensionamento dei prezzi", sottolinea Gibardo, che aggiunge: "Il quadro resta molto eterogeneo: accanto ai grandi centri in cui il mercato si sta stabilizzando, ci sono ancora numerose città che continuano a registrare aumenti significativi dei canoni, a conferma di dinamiche locali molto differenziate".

Per approfondire: Case low cost, quali sono i comuni d'Italia con i prezzi più bassi al metro quadro?