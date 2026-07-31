Tornando alla classifica generale dei capoluoghi che attirano maggiore domanda per l’affitto, al decimo posto c’è Forlì con un indice di 21,84 e una media di giorni online degli annunci di 24. Al nono posto Pistoia con indice di 22,57 e 22 giorni online, mentre in ottava posizione c’è Imperia con 23,25 e una media di 35 giorni e in settima posizione Verona, con 24,35 e 25 giorni. Il sesto e il quinto posto lo conquistano, rispettivamente, Brescia e Pordenone, con indice di 26,60 e 30,72 e media di 27 e 15 giorni. Poco sotto al podio, in quarta posizione, Trento ha un indice di 32,80 e una media di giorni online di 21.