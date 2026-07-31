Introduzione
Il mercato delle locazioni in Italia continua a vedere un aumento dei prezzi degli immobili in locazione. La domanda resta sostenuta mentre la media del canone mensile medio risulta la più alta dal 2012 a oggi. Un report di idealista/data ha analizzato i capoluoghi più richiesti d'Italia per l’affitto di abitazioni nel secondo trimestre 2026, restituendo una fotografia dettagliata che regala qualche sorpresa. In testa al ranking non ci sono la Capitale o il capoluogo lombardo, come si sarebbe potuto facilmente ipotizzare. Anzi, Milano e Roma sono proprio fuori dal podio.
Quello che devi sapere
L’indagine sugli affitti
L'analisi è stata condotta tenendo conto di due indicatori complementari: l'indice di domanda relativa (un indicatore che sintetizza la pressione della domanda sull’offerta in ogni area del Paese, che si basa sul numero di contatti ricevuti per annuncio, comprendendo contatti tramite e-mail e condivisioni) e il tempo medio online, ovvero il numero medio di giorni in cui un annuncio di casa in affitto rimane pubblicato prima di essere ritirato dal mercato.
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Roma e Milano non sono nella top 5
Guardando alla classifica, sorprendentemente, Roma si colloca al sedicesimo posto con un indice di 20,47 e un tempo medio di permanenza degli annunci pari a 32 giorni, seppur registrando la performance più solida tra i grandi centri urbani. Milano, invece, con un indice di soli 6,83 si piazza all'ottantacinquesimo posto su 110 capoluoghi. Un dato apparentemente controintuitivo per la città con i canoni di locazione più elevati d'Italia, ma che riflette la logica dell'indice: in mercati in cui l'offerta è drasticamente ridotta e i prezzi agiscono da filtro, il numero di contatti per annuncio si ridimensiona rispetto a piazze dove l'offerta è più ampia e accessibile. In questo contesto va evidenziato come il capoluogo meneghino, per distacco, evidenzi lo stock maggiore di annunci pubblicati su idealista per case in affitto. Con 41 giorni medi di permanenza online, gli annunci milanesi restano comunque sul mercato per un tempo relativamente contenuto.
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In che posizione si trovano le altre metropoli
Guardando ai dati delle altre metropoli: Torino è trentaquattresima (14,71, 30 giorni), Genova trentaduesima (indice di 14,89 e tempo medio di permanenza degli annunci 31 giorni) e Bologna cinquantaquattresima (12,26, 28 giorni). Sorprendono la posizioni di Firenze al sessantasettesimo posto (10,03, 42 giorni), Napoli al settantanovesimo (8,06, 41 giorni) e Palermo all'ottantesimo (7,97, 53 giorni). Complessivamente, 48 capoluoghi presentano un indice di domanda relativa superiore alla media nazionale di 13,03.
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Gli annunci che restano online meno tempo
Se si guarda al tempo medio in cui gli annunci restano online, Trieste detiene il record di liquidità con soli 10 giorni medi, seguita da Rovigo (14 giorni), Pordenone (15 giorni), Prato (16 giorni) e Ravenna (17 giorni): mercati in cui la domanda assorbe l'offerta con straordinaria rapidità. All'opposto, Urbino registra il tempo medio più elevato, con 262 giorni, seguita da Massa (175 giorni) ed Enna (165 giorni), dove gli annunci restano online per mesi prima di trovare un inquilino.
Il Sud in coda al ranking
La parte bassa della graduatoria è occupata prevalentemente da capoluoghi del Mezzogiorno. Catanzaro si attesta all'ultimo posto con un indice di domanda relativa di appena 1,91 e 80 giorni medi online. Poco sopra figurano Andria (3,74), Nuoro e Agrigento (entrambe a 3,80) e Caltanissetta (4,45). Si tratta di mercati in cui la domanda locativa rimane molto contenuta rispetto all'offerta presente sulla piattaforma, spesso accompagnata da tempi di permanenza prolungati degli annunci.
Chi c’è nella top 10
Tornando alla classifica generale dei capoluoghi che attirano maggiore domanda per l’affitto, al decimo posto c’è Forlì con un indice di 21,84 e una media di giorni online degli annunci di 24. Al nono posto Pistoia con indice di 22,57 e 22 giorni online, mentre in ottava posizione c’è Imperia con 23,25 e una media di 35 giorni e in settima posizione Verona, con 24,35 e 25 giorni. Il sesto e il quinto posto lo conquistano, rispettivamente, Brescia e Pordenone, con indice di 26,60 e 30,72 e media di 27 e 15 giorni. Poco sotto al podio, in quarta posizione, Trento ha un indice di 32,80 e una media di giorni online di 21.
La top 3 dei capoluoghi più richiesti
Ma quali sono i capoluoghi più ambiti per gli affitti? La medaglia di bronzo va a Prato che detiene un indice di domanda relativa di 33,90 e una media di giorni online per gli annunci di 16. Rimini si prende l’argento con un indice di domanda relativa di 38,83 e una media di giorni online degli annunci di 23. Al primo posto della classifica, l’oro va a Bolzano con un indice di domanda relativa di 48,25 e una media di giorni online degli annunci di 22.
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