Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 luglio segno per segno

Introduzione
Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 29 luglio.
Quello che devi sapere
ARIETE
Oggi cresce la voglia di agire e di puntare più in alto. In amore un nuovo slancio emotivo può aprire la porta a qualcosa di importante. Sul lavoro vi rimettete in gioco con coraggio, mentre la fortuna consiglia di valutare bene ogni proposta.
TORO
Decisione e fermezza vi aiutano a imporvi con misura. In amore l’ascolto può dare nuova forza al rapporto. Sul lavoro affrontate una sfida con tenacia, mentre la fortuna vi spinge a considerare un’occasione concreta.
GEMELLI
La giornata porta una maggiore apertura verso il nuovo. In amore passione e stabilità possono convivere in modo naturale. Sul lavoro contatti e diplomazia vi favoriscono, mentre la fortuna invita a concedervi qualcosa senza esagerare.
CANCRO
Oggi ritrovate presenza, intuito e capacità di sostenere chi vi è vicino. In amore torna una leggerezza capace di rendere tutto più spontaneo. Sul lavoro chiarite un dubbio senza perdere tempo, mentre la fortuna sostiene affari ben gestiti.
LEONE
Desiderio e chiarezza vi spingono a prendere posizione con più forza. In amore la passione cresce e vi porta a esprimere ciò che sentite. Sul lavoro lasciate parlare i fatti, mentre la fortuna vi aiuta a recuperare sicurezza.
VERGINE
Vitalità e dinamismo vi rendono più intraprendenti del solito. In amore potete aprirvi a sensazioni più leggere, ma senza perdere concretezza. Sul lavoro arrivano possibili svolte, mentre la fortuna favorisce scelte mirate e utili.
BILANCIA
Una fiducia più lucida vi accompagna nelle questioni da affrontare. In amore arrivano sorprese capaci di risvegliare nuove emozioni. Sul lavoro sapete mediare e trovare soluzioni rapide, mentre la fortuna vi concede una piccola soddisfazione.
SCORPIONE
Il cielo variabile richiede calma, misura e maggiore autocontrollo. In amore la passione può accendersi, ma attenzione agli sbalzi d’umore. Sul lavoro puntate in alto senza perdere strategia, mentre la fortuna sostiene decisioni ben amministrate.
Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione
SAGITTARIO
Gioia di vivere e voglia di fare vi rendono più aperti e coinvolgenti. In amore possono arrivare segnali da riconoscere al momento giusto. Sul lavoro competenza e comunicazione vi mettono in luce, mentre la fortuna sostiene un progetto importante.
CAPRICORNO
Oggi la cautela vi protegge e vi aiuta a leggere meglio le situazioni. In amore una nuova intensità può sorprendervi se lasciate spazio al desiderio. Sul lavoro grinta e operosità portano risultati, mentre la fortuna vi rende più tempestivi.
ACQUARIO
Nuova energia anima rapporti, iniziative e desiderio di cambiamento. In amore cresce il fascino e può nascere una possibilità speciale. Sul lavoro chiudete iniziative rimaste in sospeso, mentre la fortuna consiglia mosse lente e meditate.
PESCI
Libertà e voglia di avventura rendono il clima più vivace. In amore serve più presenza e meno fuga dagli impegni affettivi. Sul lavoro guadagnate fiducia e autorevolezza, mentre la fortuna chiede attenzione nelle scelte pratiche.