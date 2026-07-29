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Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 29 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Oggi cresce la voglia di agire e di puntare più in alto. In amore un nuovo slancio emotivo può aprire la porta a qualcosa di importante. Sul lavoro vi rimettete in gioco con coraggio, mentre la fortuna consiglia di valutare bene ogni proposta.

 

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TORO

Decisione e fermezza vi aiutano a imporvi con misura. In amore l’ascolto può dare nuova forza al rapporto. Sul lavoro affrontate una sfida con tenacia, mentre la fortuna vi spinge a considerare un’occasione concreta.

 

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GEMELLI

La giornata porta una maggiore apertura verso il nuovo. In amore passione e stabilità possono convivere in modo naturale. Sul lavoro contatti e diplomazia vi favoriscono, mentre la fortuna invita a concedervi qualcosa senza esagerare.

 

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CANCRO

Oggi ritrovate presenza, intuito e capacità di sostenere chi vi è vicino. In amore torna una leggerezza capace di rendere tutto più spontaneo. Sul lavoro chiarite un dubbio senza perdere tempo, mentre la fortuna sostiene affari ben gestiti.

 

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LEONE

Desiderio e chiarezza vi spingono a prendere posizione con più forza. In amore la passione cresce e vi porta a esprimere ciò che sentite. Sul lavoro lasciate parlare i fatti, mentre la fortuna vi aiuta a recuperare sicurezza.

 

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VERGINE

Vitalità e dinamismo vi rendono più intraprendenti del solito. In amore potete aprirvi a sensazioni più leggere, ma senza perdere concretezza. Sul lavoro arrivano possibili svolte, mentre la fortuna favorisce scelte mirate e utili.

 

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BILANCIA

Una fiducia più lucida vi accompagna nelle questioni da affrontare. In amore arrivano sorprese capaci di risvegliare nuove emozioni. Sul lavoro sapete mediare e trovare soluzioni rapide, mentre la fortuna vi concede una piccola soddisfazione.

 

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7/12

SCORPIONE

Il cielo variabile richiede calma, misura e maggiore autocontrollo. In amore la passione può accendersi, ma attenzione agli sbalzi d’umore. Sul lavoro puntate in alto senza perdere strategia, mentre la fortuna sostiene decisioni ben amministrate.

 

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SAGITTARIO

Gioia di vivere e voglia di fare vi rendono più aperti e coinvolgenti. In amore possono arrivare segnali da riconoscere al momento giusto. Sul lavoro competenza e comunicazione vi mettono in luce, mentre la fortuna sostiene un progetto importante.

 

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9/12

CAPRICORNO

Oggi la cautela vi protegge e vi aiuta a leggere meglio le situazioni. In amore una nuova intensità può sorprendervi se lasciate spazio al desiderio. Sul lavoro grinta e operosità portano risultati, mentre la fortuna vi rende più tempestivi.

 

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ACQUARIO

Nuova energia anima rapporti, iniziative e desiderio di cambiamento. In amore cresce il fascino e può nascere una possibilità speciale. Sul lavoro chiudete iniziative rimaste in sospeso, mentre la fortuna consiglia mosse lente e meditate.

 

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PESCI

Libertà e voglia di avventura rendono il clima più vivace. In amore serve più presenza e meno fuga dagli impegni affettivi. Sul lavoro guadagnate fiducia e autorevolezza, mentre la fortuna chiede attenzione nelle scelte pratiche.

 

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