Introduzione

La paura principale dei proprietari di case in affitto per lunghi periodi è che l’inquilino smetta di pagare e non voglia lasciare l’immobile. Il problema è sentito, anche se in modo minore, anche in caso di affitti brevi. Secondo l’indagine di SoloAffitti, citata dal Corriere della Sera, l’87% dei proprietari ha timore di doversi confrontare con il mancato pagamento del canone e il 74%, anche se non tutti hanno iniziato un contenzioso, ha dichiarato di essersi trovato con affitti non saldati.

L’analisi del Coordinamento Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Uppi (Unione piccoli proprietari) basata su un’elaborazione dei dati del ministero dell’Interno, sempre citata dal Corriere, riporta invece che la possibilità di fallimento del contratto d’affitto per la morosità dell’inquilino, o per una lite sulla mancata riconsegna dell’immobile, si attesta in media all’8%, considerando un dato di circa 5 milioni di famiglie che vivono in locazione e una durata dei contratti di 10 anni. Ci sono però delle soluzioni per proteggersi da inquilini morosi.